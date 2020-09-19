Футболисты «Баварии» в Мюнхене со счетом 8:0 разгромили «Шальке» в матче первого тура чемпионата Германии по футболу. Мячи забили Серж Гнабри (4′, 47′, 59′), Леон Горецка (19′), Роберт Левандовски (31′, с пенальти), Томас Мюллер (70′), Лерой Сане (71′) и Джамал Мусиала (82′).

Левандовски вышел на второе место по количеству голов в чемпионатах Германии в составе «Баварии». В активе поляка теперь 163 гола, он обогнал двукратного обладателя «Золотого мяча» Карла-Хайнца Румменигге, лидирует по этому показателю Герд Мюллер (365).

Левандовски отличился во всех десяти матчах против «Шальке» в чемпионатах страны, став первым игроком, который забивал одной команде Бундеслиги на протяжении десяти матчей. Томас Мюллер в субботней встрече забил 200-й мяч за клуб.

В прошлом сезоне «Бавария» в восьмой раз подряд стала чемпионом страны, также клуб победил в Кубке Германии и Лиге чемпионов. «Бавария» одержала уже 22 победы подряд во всех турнирах.