На YouTube разместили видео, в котором авторы проекта Harry Potter With Guns убрали из фильма «Гарри Поттер и философский камень» (2001 год) все магические атрибуты, в том числе волшебные палочки, заменив их огнестрельным оружием.

Так, вместо делюминатора, который собирает свет, профессор Дамблдор просто стреляет по фонарям, Гермиона забывает о заклинаниях, и все вопросы решает с помощью пистолета, а Гарри Поттера в «Лавке Олливандера» выбирает не волшебная палочка, а боевое оружие.

На создание такого фильма, который назвали «Гарри Поттер с пушкой» (Harry Potter with guns), у энтузиастов ушло пять лет. Полную версию можно посмотреть на сайте Potter With Guns.

Оказалось, что авторы ролика, когда «давали» главным персонажам из доброй сказки в руки пистолеты и ружья, хотели всех заставить задуматься: не слишком ли часто в Голливуде показывают оружие?.

«Все-таки пистолет – это машина для убийства, и цель у нее одна – убить», – говорится на сайте Harry Potter With Guns.

Они также разместили подробную инструкцию, в которой сказано, что нужно сделать для того, чтобы помочь остановить насилие с применением оружия.