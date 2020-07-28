Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) во вторник проводит учения в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива.

По данным связанного с КСИР портала Sepah News, учения под кодовым названием «Великий пророк – 14» проходят при участии военно-морских и аэрокосмических сил. В ходе маневров будут задействованы в том числе ракетные подразделения, а также беспилотники.

Отмечается, что при проведении учений иранские вооруженные силы получают данные с спутника «Нур» — первого военного спутника Ирана, который был выведен на орбиту в апреле текущего года.