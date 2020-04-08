В Пермском крае умер третий один пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте администрации губернатора и правительства региона в среду, 8 апреля.

«На 8 апреля 2020 года выявлено: 32 (случая заболевания. — Ред.), на лечении: 24, выздоровело: 6, скончалось 3, на карантине дома: 4695», — сообщается на сайте.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края агентству «Интерфакс» сообщили, что скончался 70-летний пациент, у которого были сопутствующие заболевания.

2 апреля стало известно о смерти второго пациента с диагнозом «коронавирус» в Пермском крае.

По последним данным, в России зафиксировано 7497 случаев заражения коронавирусом, всего умерли 58 человек, вылечились ― 494.

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