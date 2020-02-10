Красновишерский районный суд Пермского края приговорил мужчину, который в течение 3,5 года заставлял своего пасынка стоять в углу на коленях на макаронах, к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщили в пресс-службе суда.

«Сегодня был вынесен приговор. Назначено наказание в виде лишения свободы — 4 года и 2 месяца в колонии строгого режима», — цитирует ТАСС представителя суда.

По информации следственного управления СК России по Пермскому краю, 30-летний житель Красновишерска с начала марта 2016 года по сентябрь 2019 года, находясь в своей квартире, где также проживал сын его сожительницы 2012 года рождения, с применением пыток причинял физические и психические страдания несовершеннолетнему. Он на длительное время ставил его в угол на колени на макаронные изделия. Также он избивал мальчика и лишал его возможности сходить в туалет, сообщает телеканал «360».

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления по статье «Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего».

В настоящее время с мальчиком работают психологи. Он продолжает жить с мамой и сестрами. Ребенок ходит в школу, учителя отзываются о нем хорошо, сообщается на сайте kp.ru.

Аналогичный случай произошел в 2019 году в Омске. С апреля по май 35-летний мужчина ставил своего пасынка на гречку за малейшие провинности: возвращение домой из школы или с прогулки позже обычного. Время наказания, когда ребенок сидел на гречке, составляло от 30 минут до девяти часов. Для того чтобы удостовериться в том, что пасынок не нарушал условия наказания, отчим установил в комнате камеру видеонаблюдения. Мать ребенка знала о действиях сожителя, но в ситуацию не вмешивалась. В конечном итоге не выдержавший наказаний ребенок сбежал к соседу, которому рассказал о происходящем дома.

16 декабря 2019 года 27-летняя мать и 35-летний отчим в суде частично признали вину в том, что они истязали ребенка. На следующий день стало известно, что ребенка поместят в школу-интернат. 13 января руководство интерната вернуло ребенка матери.