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Свободное посещение школ вводится в Пермском крае с 16 марта для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в образовательных организациях региона, сообщила в своем Instagram-аккаунте министр образования края Раиса Кассина.

«Начиная со следующей недели, каждый родитель вправе сам принять решение: продолжить обучение ребенка непосредственно в школе или же перевести его на дистанционную форму обучения. Все школы края могут выстроить работу таким образом, чтобы это не сказалось на образовательном процессе», — сообщила министр образования края Раиса Кассина.

Она добавила, что учебные заведения обеспечены средствами для организации обучения в онлайн-форматах.

В Пермском крае вчера был зарегистрирован первый заболевший коронавирусной инфекцией. Пермяк 10 марта вернулся из Франции. С 12 марта мужчина находится в изолированной палате. Его состояние оценивается медиками как удовлетворительное.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.

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