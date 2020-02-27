В Перми заведующая детского сада «Гармония» уволилась, после того как ее сотрудники поставили детям песню с упоминанием водки, пива и вина на Масленицу.

Скандал дошел до главы города Дмитрия Самойлова, и он объявил выговор начальнику управления дошкольного образования департамента образования и заведующей детсада. После этого начальница «Гармонии» решила уволиться. Об этом сообщили в четверг, 27 февраля, в пресс-службе департамента образования, сообщается на сайте kp.ru.

Детям включили песню группы «Балаган лимитед» со словами: «Маслена Масленица, весело резвилися, водка, пиво и вино — в общем, отравилися. Блинами отравилися». Также гости праздника сняли на видео, как воспитательницы на глазах детей под эту песню дерутся подушками.

В Роспотребнадзор на неподобающее музыкальное сопровождение пожаловался отец одного из воспитанников дошкольного учреждения.

После инцидента уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова предложила создать в детских садах и школах комиссию, которая бы контролировала выбор песен, сообщает телеканал «360».

27 февраля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которому, 88% россиян планируют на Масленичной неделе есть блины, при этом печь их собираются лишь 78%.