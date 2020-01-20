Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Перми после гибели пяти постояльцев хостела «Карамель». Об этом в понедельник, 20 января, сообщается на сайте администрации города.

Режим ЧС необходим для устранения последствий аварии на теплопроводе, в результате прорыва которого погибли люди. В настоящее время отопление и горячая вода отсутствуют в ряде жилых домов и нескольких социальных объектах, пишет RT.

Как сообщает РЕН ТВ, без горячей воды и отопления остаются 20 зданий, в том числе жилые дома, музыкальная школа, детский сад и клиническая инфекционная больница. По информации краевого Министерства ЖКХ, восстановить подачу теплоносителя планируют к 00.00. На месте дежурят аварийно-восстановительные бригады.

Кроме этого, власти города устанавливают степень поврежденности квартир в доме, в котором располагался мини-отель. В подвале дома продолжаются следственные действия.

Постановление о введении режима ЧС в Перми подписал глава города Дмитрий Самойлов. Сейчас в городе -3 градуса, идет снег, к вечеру синоптики прогнозируют похолодание до -9 градусов.

Трагедия произошла в ночь на 20 января в мини-отеле, расположенном на цокольном этаже жилого дома, произошел прорыв трубопровода. В результате прорыва трубы помещение залило кипятком, уточняет НСН. Находившиеся внутри люди не смогли выбраться наружу. Погибли пять человек, в том числе ребенок, еще шестеро пострадали.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета. В Госдуме в связи со случившимся предложили запретить размещать отели на цокольных этажах.