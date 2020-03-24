Пермские власти отремонтируют дорогу на одной из главных городских улиц после того, как в соцсетях опубликовали пародию на высадку человека на Луну. Об этом 24 марта «Газете.ру» сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Речь идет о состоянии дорог на улице Карпинского. В администрации уточнили, что по этому поводу поступает множество жалоб от местных жителей. В планах городских властей — масштабная реконструкция улицы. Начать работы планируется уже в 2020 году, подрядчик начнет работать на объекте ориентировочно в апреле, уточнили в пресс-службе.

«Глава Перми поставил главе района задачу до начала реконструкции поддерживать состояние дорожного полотна в рамках текущего ремонта», — добавили в администрации.

Видеоролик, призванный обратить внимание властей на состояние дороги, снял один из местных жителей. В роли астронавта выступила шестилетняя племянница автора, а вместо лунной поверхности был разбитый асфальт. На кадрах видно, как девочка аккуратно делает шаги по неровной поверхности, подобно космонавту. Спустя несколько секунд камера отъезжает и зритель может видеть дорогу. Она настолько разбита, что напоминает изрытую кратерами лунную поверхность, сообщает телеканал «Звезда».

«Даша сама изъявила желание, что надо с этим что-то делать. У нее один из любимых персонажей — Незнайка. Так родилась идея. Захотела она побыть космонавтом», — приводит слова автора ролика телеканал «360».

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», дорогу сделают четырехполосной. Кроме того, подрядчик построит круговую развязку улиц Карпинского, Советской Армии и Рязанской. В данный момент специалисты проводят проектно-изыскательские работы.