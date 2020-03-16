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В Перми перенесли Х фестиваль Дениса Мацуева. Такое решение связано с тем, что с 15 марта в регионе введён режим повышенной готовности из-за коронавируса.

Об этом сообщает kp.ru.

«Юбилейный фестиваль Дениса Мацуева пройдёт с 25 по 28 апреля. 25 и 26 апреля состоятся концерты симфонической музыки, 27 апреля Денис Мацуев приглашает на свой сольный вечер, завершится фестиваль 28 апреля большим джазовым сейшеном», — заявили в Пермской филармонии.

Там отметили, что все купленные билеты действительны.

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