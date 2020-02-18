Министерство здравоохранения Пермского края начало служебную проверку после публикаций местных интернет-СМИ об отказе в медобслуживании пациенту с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом во вторник. 18 февраля, написала на своей странице в Instagram министр здравоохранения региона Оксана Мелехова.

По ее словам, в Общественную наблюдательную комиссию по правам осужденных в Прикамье за помощью обратился мужчина с диагнозом ВИЧ. Он принимает терапию, но препараты заканчиваются через две недели, добавила Мелехова.

«За консультацией мужчина обратился в лечебное учреждение, где ему не только не помогли, но и, по его мнению, разгласили его диагноз», — продолжила краевой министр. Сохранение врачебной тайны возложено на лечащего врача и иных работников медучреждения, которым стало известно о диагнозе пациента. Поэтому Минздрав начал проверку по изложенным в СМИ фактам.

В России в настоящее время с ВИЧ живет более 1 млн человек, однако в федеральном регистре присутствуют данные только о 896 тыс. больных, из них антиретровирусную терапию получают чуть более 510 тыс. человек.

В ноябре 2019 года Минздрав России разработал и внес в правительство законопроект о запрете на распространение ложной информации о влиянии ВИЧ-инфекции на здоровье человека.