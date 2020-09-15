Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что переболевшие коронавирусом могут заражать окружающих в течение 90 дней. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Поповой, в России зафиксировали выделение вируса от переболевшего человека через 48 дней после выздоровления, за рубежом — даже через 90 дней.

«Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет», — объяснила она.

По мнению Поповой, риск, что выделяемый вирус будет оставаться «функционально активным», достаточно высок.

Как сообщал «Рамблер», ранее гонконгские ученые пришли к выводу, что носители коронавируса являются наиболее заразными в первую неделю заболевания.

Исследователи основали свою оценку на образцах слюны от 23 пациентов с коронавирусом из двух местных больниц.

Результаты показали, что вирусная нагрузка у пациентов в возрасте от 35 до 75 лет была самой высокой в течение первых семи дней после появления симптомов, после этого она постепенно снижалась.