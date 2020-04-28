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Седьмым умершим пациентом с коронавирусной инфекцией в Пензенской области стал 86-летний мужчина, причиной его смерти стал инсульт, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Всего в области с 17 марта по 28 апреля лабораторно подтверждены 322 случая коронавируса. К 27 апреля шесть человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, скончались, вылечились от этой инфекции 58 человек. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ, за последние сутки в Пензенской области зарегистрирован седьмой умерший пациент с COVID-19.

«Подтверждена седьмая смерть пациента с коронавирусом. Мужчина 86 лет, причина смерти — инсульт. (У него имелись) тяжелые, множественные сопутствующие заболевания», — написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 30 апреля объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан, жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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