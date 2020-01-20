Солистка, педагог-хореограф театра эстрады «Провинция» Марина Рузавина скончалась в Пензе. Об этом написал в Instagram художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

15 января ей исполнилось 26 лет.

«Нет слов, чтобы передать шок. Скорбим всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить! Красивая, умная, талантливая, бесконечно добрая и позитивная! Любим и скорбим всем сердцем», — рассказал Казаков.

Он уточнил, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

По данным местных СМИ, девушку похоронили 18 января.