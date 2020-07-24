Эксперты Пентагона все еще пытаются установить причину небесных аномалий, которые военные фиксируют в атмосфере.

Как передает The New York Times, некоторые специалисты, приглашенные в правительственную программу AATIP (Advanced Aerospace Threat Identification Program) считают, что неопознанные объекты действительно имеют внеземное происхождение.

По словам бывшего директора проекта Луиса Элизондо, военные нашли обломки странных объектов. Они начали их изучить. При этом среди находок эксперты так и не опознали материал, из которого они сделаны. Это может говорить об их внеземной природе.

Однако многие ученые все еще убеждены, что если материалы предоставят для независимой экспертизы, то она покажет их земное происхождение.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подумает над вопросом снятия секретности с материалов о неопознанных летающих объектах и "розуэлльском инциденте".