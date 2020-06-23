Власти Китая должны подготовиться к возможному отключению от долларовой платежной системы в случае санкций Вашингтона. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фан Синхай.

Речь идет о долларовых расчетах Китая при использовании Межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и Системы межбанковских электронных клиринговых расчетов CHIPS.

«Мы должны подготовиться [к отключению] заранее, по-настоящему, а не только психологически».

По мнению Фан Синхая, зависимость от систем в долларовых расчетах делает КНР уязвимой для потенциальных санкций Вашингтона.

Фан Синхай также отметил, что в будущем существует вероятность обесценивания американской валюты, что также может негативно повлиять на Китай, так как КНР располагает порядка $2 трлн в виде нефинансовых инвестиций за рубежом.

«Интернационализация юаня — это то, что должно было бы компенсировать внешнее финансовое давление», — добавил он.

"Если бы наши зарубежные активы были в юанях, тогда и не было бы таких опасений [из-за девальвации доллара]", — подчеркнул Фан Синхай.

17 июня президент США Дональд Трамп подписал принятый ранее обеими палатами Конгресса законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые, по версии Вашингтона, якобы притесняют уйгуров и другие группы мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. В связи с этим Пекин выразил Вашингтону протест, назвав действия США грубым вмешательством во внутренние дела Китая.