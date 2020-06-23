Почти 3 миллиона человек протестировали на COVID-19 в Пекине после новой вспышки инфекции на крупнейшем оптовом рынке города, сообщил во вторник заместитель городского комитета по вопросам здравоохранения Пекина Чжан Хуа.

«Ведется напряженная работа по проведению тестирования на нуклеиновую кислоту. В настоящее время в городе уже протестированы 2,948 миллиона человек», — сообщил на пресс-конференции Чжан Хуа.

В настоящее время городе организовано 2422 пунктов сбора анализов, в работе задействованы свыше 7 400 работников.

Новая вспышка COVID-19 произошла в Пекине на крупнейшем в городе оптовом рынке сельхозпродукции «Синьфади» в районе Фэнтай. Власти 13 июня закрыли рынок. Результаты эпидемиологического расследования показали, что больше всего заразились люди, которые контактировали на рынке с аквапродукцией, больше всего положительных проб оказалось в образцах, взятых в зале, где продавалась продукция водного промысла. Ранее сообщалось, что коронавирус нашли на доске для разделки импортированного лосося. Власти заявили, что на данный момент нет доказательств того, что лосось был носителем или промежуточным хозяином вируса.

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Случай заражения COVID-19 зафиксировали на крупнейшем в Пекине оптовом рынке "Синьфади".

По данным на утро вторника, за минувшие сутки в Пекине выявили в общей сложности 13 новых случаев COVID-19 и одного бессимптомного носителя. С начала новой вспышки на рынке с 11 июня в городе в общей сложности выявили 249 случаев заражения COVID-19. В настоящее время в больницах города находятся 249 человек, под медицинским наблюдением – 22 бессимптомных носителя вируса.