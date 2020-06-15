Более 200 тысяч человек, которые с 30 мая посещали крупнейший в Пекине оптовый рынок «Синьфади» пройдут проверку на коронавирус, заявил на пресс-конференции в понедельник член пекинской руководящей рабочей группы по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции Сюй Ин.

Он сообщил, что по всему городу в настоящий момент проводятся мероприятия по поиску тех, кто в период с 30 мая посещал рынок «Синьфади», для этого работодатели и домоуправления проводят опросы, одновременно с этим власти города призывают жителей добровольно сообщать о фактах посещения рынка.

«В результате проверки уже удалось найти более 200 тысяч человек, посещавших с 30 мая сельскохозяйственный оптовый рынок «Синьфади», они пройдут тест на нуклеиновую кислоту коронавируса и будут помещены в домашнюю обсервацию», — заявил Сюй Ин.

Помимо этого, тест в обязательном порядке пройдут 90 тысяч человек, которые проживают в 11 жилых комплексах возле рынка «Синьфади» и 10 жилых комплексов, расположенных вокруг рынка «Юйцюаньдун».