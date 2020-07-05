Россиянка задержана полицией курортного города Паттайя в Таиланде после попытки суицида, ее подозревают в убийстве своей годовалой дочери, сообщает в воскресенье новостной интернет-портал Pattaya News со ссылкой на полицию.

По информации портала, полицейские и спасатели прибыли по вызову в один из кондоминиумов в районе На Клыа в северной части Паттайи около 14:00 по местному времени (10:00 мск) и обнаружили россиянку под окнами ее квартиры, расположенной на третьем этаже, с травмами, характерными для падения с высоты. Вызвавшие полицию свидетели заявили, что женщина пыталась покончить с собой, сообщает издание.

При падении с третьего этажа 33-летняя женщина отделалась легкими травмами, говорится в сообщении. На вопрос полицейских о том, что с ней случилось, она ответила, что ее избил муж. Сотрудники администрации кондоминиума тогда сообщили полицейским, что россиянка живет в квартире без мужа и что с ней проживает только ее дочь в возрасте одного года и семи месяцев.

Поднявшись в квартиру, полицейские обнаружили девочку мертвой. По словам полицейских, на теле погибшего ребенка замечены множественные гематомы, говорится в сообщении. Квартира и ванная комната были в полном беспорядке, а тело девочки обернуто полотенцами и накрыто унитазом, вырванным из пола ванной.

В квартире также найдены два полиэтиленовых пакета с белым порошком, их отправили на экспертизу на предмет содержания наркотических веществ.

Мать погибшего ребенка задержана по подозрению в убийстве дочери и направлена под полицейской охраной в больницу, где сейчас проходит лечение от травм, полученных при падении с третьего этажа, сообщает портал. Допрос подозреваемой продолжится после ее выздоровления, говорится в сообщении.