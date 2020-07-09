Сорокапятилетний россиянин найден мертвым в арендованной им комнате в районе Джомтиен курортного города Паттайя в Таиланде, сообщает в четверг интернет-портал Pattaya News со ссылкой на местную полицию.

Тело гражданина РФ обнаружили работники гест-хауса, в котором жил россиянин, рано утром в четверг. Прибывшие на место полицейские не нашли в комнате и на теле погибшего следов борьбы, говорится в сообщении портала.

A Russian man was found hung from a doorknob early this morning in #Pattaya, just before he was reportedly due to fly home.https://t.co/IxuQv7u4Vy — The Pattaya News (@The_PattayaNews) July 9, 2020

По словам полицейских, говоривших с журналистами газеты, владелица гест-хауса сообщила им, что ее жилец просил ее о помощи, так как «не хотел возвращаться домой, но у него был билет на самолет, вылетающий в четверг», сообщает портал. Полицейские попросили журналистов не называть имя погибшего в связи с тем, что следствие еще не закончено, и им предстоит сообщить о смерти россиянина его родным и посольству России в Таиланде.