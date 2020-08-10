Выборы президента Белоруссии были далеко не свободными и справедливыми, заявил глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рик Даемс, призвав власти страны обеспечить соблюдение основных прав и свобод человека.

«Я внимательно следил за президентскими выборами в Беларуси, а также за событиями, произошедшими вчера вечером после окончания голосования. Я глубоко сожалею, что эти выборы были далеки от того, чтобы считаться свободными и справедливыми», — приводит слова Даемса пресс-служба ПАСЕ.

Баррикады, водометы и слезоточивый газ: протесты в Белоруссии 1 из 20

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

Он отметил, что «кандидаты не могли свободно баллотироваться и проводить избирательную кампанию, были жесткие ограничения свободы собраний и свободы выражения мнений, включая массовые задержания мирных протестующих, активистов и журналистов». По словам главы ПАСЕ, честность досрочного голосования вызывает вопросы.

Даемс призвал власти Белоруссии проявлять максимальную сдержанность и обеспечивать беспрепятственное соблюдение основных прав и свобод человека в соответствии с международными обязательствами страны.

Выборы президента Белоруссии состоялись в воскресенье. Согласно обновленным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08, на втором месте Светлана Тихановская — с 10,09%.

При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.

Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысячи человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщает МВД Белоруссии.