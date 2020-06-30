Депутат украинского парламента Вадим Рабинович, представляющий в Верховной раде партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», убежден, что действующий глава государства Владимир Зеленский с большой долей вероятности может стать последним президентом страны.

Украина вполне может стать парламентской республикой, так как народ после правления Владимира Зеленского полностью разочаруется в самом институте президентства. С соответствующим заявлением выступил народный депутат Украины Вадим Рабинович.

По его мнению, Зеленский в ходе своей предвыборной кампании слишком много пообещал своим избирателям, однако ни одного из обещаний так и не сдержал.

Президент "73% украинцев" начинает "заигрывать" с 20% тех, кто за него не голосовал, заявил нардеп, отметив при этом, что Зеленский не знает, что делать с государством.

"Я еще год назад сказал: "президент Украины Владимир Зеленский будет или самым успешным президентом, или последним президентом Украины, потому что мы станем парламентской республикой", — и я думаю, что сегодня мы близки ко второму варианту!" — посетовал политик.

Как писал двумя днями ранее “”, падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского достигло серьезных масштабов. По сути, популярность украинского лидера сократилась в два раза.

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