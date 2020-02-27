Многодетные семьи, пенсионеры, ветераны и люди с инвалидностью смогут посещать парк «Остров мечты» в Москве по льготным билетам, которые появятся в продаже с 29 февраля. Об этом 27 февраля сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу парка.

Представители парка уточнили, при предъявлении подтверждающего документа для каждого члена многодетной семьи будет действовать скидка в размере 20% — стоимость билета по будням составит 1650 руб. и 2200 руб. по выходным. Специальная цена на посещение парка будет действовать для пенсионеров, ветеранов и инвалидов по понедельникам и вторникам — 1900 руб. Льготные билеты можно будет купить только в кассах парка.

На сайте можно приобрести лишь билеты стандартных категорий: билет для детей до 10 лет (1900 руб. в будние дни и 2600 руб. в выходные), взрослый билет с 10 лет (2200 руб. по будням и 2900 по выходным), семейный билет на двух взрослых и двух детей (7400 руб. в будние дни и 9900 руб. в выходные), билет с возможностью быстрого прохода очередей (Fast Pass) на 12 аттракционов из 27 (5100 руб. по будням и 5400 руб. по выходным). В парке также отметили, что один день в месяц зоны отдыха смогут свободно посещать дети сироты. Городской променад и ландшафтный парк бесплатны для посещения.

Как напоминает НСН, крытый тематический парк «Остров мечты» откроется в районе Нагатинской поймы в Москве, общая площадь его будет занимать почти 300 тыс. кв. м. В частности, в парке можно будет найти герои известных мультфильмов, таких как «Смурфики», «Черепашки ниндзя», «Монстры на каникулах» и многих других.

Строительство парка началось с заложения станции «Технопарк» на Замоскворецкой линии метро. От нее до «Острова Мечты» можно будет добраться всего за 6–8 минут благодаря пешеходному переходу с траволатором через проспект Андропова. Чтобы сделать путь до «Острова Мечты» еще удобнее, власти намерены открыть станцию метро «Парк чудес» в составе будущей Бирюлевской линии. Открытие парка намечено на 29 февраля 2020 года.