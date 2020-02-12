В московских парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера. Об этом 12 февраля сообщается на сайте столичной мэрии.

Мероприятия проведут в парке Горького, усадьбах «Кусково», «Люблино», в саду «Эрмитаж» и музее-заповеднике «Коломенское». Всего запланированы десятки концертов.

«Городские парки приглашают послушать произведения Антонио Вивальди и Эдварда Грига, покататься на коньках под инди-рок и исполнить песни военных лет», — приводит РИАМО слова представителя мэрии.

Так, в «Коломенском» 16 февраля пройдет концерт-беседа «Бетховен и Шуберт» при участии лауреата международных конкурсов и кандидата искусствоведения пианистки Юлии Казанцевой, а 29 февраля там же организуют вечер вокальной музыки «Мелодии любви».

В «Люблино» 23 февраля пройдет «Музыкальный десерт». Гости услышат произведения Жана-Батиста Люлли, Никколо Паганини, Мауро Джулиани, Хорхе Кардосо и Астора Пьяццоллы. В «Измайлово» прозвучат лучшие арии из оперетт Иоганна Штрауса, Имре Кальмана, Франца Легара и Исаака Дунаевского. 29 февраля там же гости смогут услышать произведения Петра Чайковского, Михаила Глинки, Карла Давыдова, Сергея Рахманинова и Антона Аренского, пишет «Москва 24».

В «Царицыно» каждую субботу будут идти концерты органной музыки. Зрители послушают произведения Андре Гретри, Жана Батиста Кардона и Жан-Жака Руссо. 29 февраля в «Кусково» прозвучат 24 каприса для скрипки Николо Паганини, пишет сайт kp.ru.

Ранее 12 февраля сообщалось, что в девяти кинотеатрах сети «Москино» с 20 по 24 февраля бесплатно покажут советские фильмы о войне.