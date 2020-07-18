Пожар произошел около парижского аэропорта Орли в субботу утром, загорелся автобус, сообщает телеканал BFMTV.
Отмечается, что возгорание произошло около 9:00 (10:00 мск) возле терминала 4 аэропорта Орли.
В социальных сетях можно найти несколько видео, на которых видны густой черный дым и сильное пламя.
Пожарным удалось взять огонь под контроль. Причины возгорания пока не установлены. В результате пожара никто не пострадал, отмечает телеканал.
Un bus en feu devant l'aéroport d'#Orly pas de retard à prévoir !#incendie pic.twitter.com/qcdGCLTxF5
— Lang Dominique (@puce57500) July 18, 2020