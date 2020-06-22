Парижский парк развлечений Disneyland, закрытый весной из-за коронавируса, снова начнет принимать посетителей с 15 июля, говорится в коммюнике парка.

«Сегодня Disneyland Paris объявляет об открытии (тематических парков) Parc Disneyland и Parc Walt Disney Studios, а также отеля Disney»s Newport Bay Club и Disney Village с 15 июля», — написано в заявлении.

Там отмечается, что в течение следующих месяцев будут открываться и другие отели из числа окружающих парки.

На территории парков будут применяться строгие меры безопасности для избежания распространения коронавируса. Например, билеты для посещения Disneyland можно будет приобрести только онлайн, а некоторые развлечения пока не будут доступны. В частности, посетители парков не смогут увидеть парад героев Disney и ночное шоу с иллюминацией. Любителям аттракционов также не будет доступна услуга Fastpass, помогающая избежать очередей на американские горки и другие объекты парков.

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