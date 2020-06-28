Виктория Иванова. Измерение температуры, строгая дистанция и ручка в подарок: участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ открылся в воскресенье в посольстве России в Париже, передает корреспондент Mpravda.com.

Утром в выходной день очереди у посольства нет, но членам избирательной комиссии скучать не приходится — желающие голосовать приходят с небольшими интервалами по одному и парами.

«Работы много. Пока что, в первые часы голосования, несмотря на стабильный поток людей, перегрузки нет. Но мы ожидаем, что во второй половине дня будет значительно больше народу», — сказал Mpravda.com представитель дипломатического представительства Антон Токовинин. Незадолго до полудня на участке проголосовал сотый россиянин.

На входе в посольство дежурит врач, инфракрасным термометром измеряя температуру всем входящим. Иногда соотечественникам приходится недолго постоять у дверей — чтобы в самом зале для голосования не скапливались люди и не нарушали дистанцию.

Парадная лестница, ведущая к залу приемов, где и устроен избирательный участок, разделена надвое, тоже чтобы разделить потоки и избежать опасности передачи вируса. В самом зале гулко и пусто, на отдалении друг от друга установлены четыре стола, за которыми сидят дипломаты — члены избирательной комиссии. Все — в медицинских масках и одноразовых перчатках, на столах — баночки геля для рук.

После стандартных процедур и выдачи бюллетеня члены комиссии говорят: «Ручку берите себе на память». Не то чтобы обычная синяя шариковая ручка является чем-то особенно памятным: «сувенир» — тоже часть мер по обеспечению безопасности.

Сам механизм голосования изменений не претерпел — галочку в нужной графе нужно ставить в специальной кабинке со шторкой, а опускать бюллетень нужно в опечатанную урну.

Воскресенье — первый из двух дней голосования россиян во Франции. Отдать свой голос можно будет и 1 июля. Помимо Парижа, избирательные участки открылись ещё в нескольких городах Франции, включая Марсель и Страсбург. Для тех, кто сам до участка добраться не может, предусмотрено выездное голосование.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования — 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю — с 25 июня по 1 июля.