Манифестация медицинских работников с требованиями дополнительного финансирования системы здравоохранения проходит во вторник в Париже, передаёт корреспондент Mpravda.com.

Колонна, стартовавшая от улицы Санте (улицы Здоровья) и бульвара Пор-Руаль, движется по бульвару Монпарнас. Конечная точка маршрута — площадь Пьера Ларока, недалеко от которой находится министерство здравоохранения страны — в 7 округе Парижа.

https://twitter.com/KatiaRTFrance/status/1277954481485946880?ref_src=twsrc%5Etfw

К проведению акции призвали крупнейшие французские профсоюзы, в числе которых FO, SUD, Unsa и CGT.

Пока акция проходит спокойно. Для обеспечения безопасности на шествии мобилизовано большое число полицейских и жандармов.

Кроме Парижа, манифестация проходят и в ряде других городов Франции.

Две недели назад — 16 июня — состоялась первая манифестация медработников с такими же требованиями — повысить зарплаты, провести дополнительный набор персонала и прекратить сокращение количества коек в больницах. На прошлой акции вспыхнули беспорядки, более 30 человек были задержаны. По данным МВД Франции, тогда на манифестацию в Париже вышли 18 тысяч человек.