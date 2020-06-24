Парадные расчеты оборонных ведомств государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принимают участие в Параде Победы на Красной площади, сообщили в пресс-службе организации.

«Сегодня в Москве на Красной площади в Параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, принимают участие парадные расчеты оборонных ведомств государств-членов ОДКБ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в парадные расчеты вошли военнослужащие из Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан. Последовательность их прохождения определялась алфавитным порядком.

«Сводный парадный расчет Вооруженных сил Армении представлен отдельным полком охраны Министерства обороны. Знаменная группа пронесет по Красной площади боевое знамя 89-й стрелковой Таманской Краснознамённой орденов Кутузова и Красной Звезды дивизии, участвовавшей в штурме Берлина», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Республику Казахстан представляют военнослужащие десантно-штурмовых войск, а парадный расчет Республики Таджикистан состоит только из офицеров.

«Знамённая группа сводной роты почетного караула Министерства обороны Республики Беларусь пронесёт по Красной площади боевые знамёна партизанского отряда имени Железняка и соединений, принимавших участие в освобождении Белорусской ССР», — говорится в сообщении.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, «что участие парадных расчетов оборонных ведомств государств-членов ОДКБ в параде Победы на Красной площади символизирует единство государств-членов ОДКБ, готовность сил и средств системы коллективной безопасности адекватно и эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы».

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