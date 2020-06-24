Администрация Панамского канала сообщила о расследовании инцидента с танкером Bluebill, который разрушил полотно железнодорожного моста, проходящего вдоль канала.

«Панамский канал расследует причины столкновения судна с железнодорожным мостом через реку Чагрес в городе Гамбоа», — говорится в сообщении в микроблоге администрации в Twitter.

Согласно тексту, исследованием повреждений и определением масштаба ущерба администрация канала займется совместно с компанией-оператором железной дороги. На снимках с места происшествия полотно моста в одном из пролётов сломано и упало в воду.

Компания отметила, что инцидент не повлиял на транзит по межокеанскому маршруту, который продолжается на регулярной основе.