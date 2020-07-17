Число случаев коронавируса в Панаме превысило 50 тысяч, сообщается в Twitter министерства здравоохранения страны.

По последним данным, в Панаме выявлено 50 373 заразившихся, число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло одной тысячи. Излечились в общей сложности 25 842 заболевших. С начала вспышки в стане провели свыше 177 тысяч тестов. Наибольшее число заразившихся (21 903) выявлено в возрастной группе от 20 до 39 лет.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.