СПОРТ

В память о Коби: Овечкин надел свитер с номером 24

09:44 30/01/2020

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Российский хоккеист Александр Овечкин перед очередным матчем НХЛ вышел на разминку в свитере с номером 24 – в память о Коби Брайанте. Точно под таким же играл легендарный баскетболист, погибший несколько дней назад, сообщает телеканал «МИР 24».

После разминки Овечкин подписал форму. Спортсмен собирается выставить ее на аукцион, а все вырученные деньги – отдать в благотворительный фонд, который в свое время основал Коби Брайант и его супруга Ванесса. Об этом сообщили в пресс-службе «Вашингтон Кэпиталс», не уточнив, когда пройдут торги.

Вертолет, на котором летел Коби Брайант, разбился в окрестностях Лос-Анджелеса в минувшие выходные. Вместе с легендой баскетбола погибли его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек. Основная версия трагедии — плохие погодные условия.



