Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Палестине выросло за минувшие сутки на 561 и достигло 4250, сообщила сегодня на вечернем брифинге министр здравоохранения Май эль-Кела.

«Выявлен 561 новый случай заражения коронавирусом за сутки на палестинских территориях, общее число инфицированных составило 4250, умерли 16 человек», — заявила эль-Кела.

Министр здравоохранения сообщила, что 173 случая заражения выявлены в провинции Хеврон.

В Палестине решением правительства с 3 июля на пять дней введён режим тотального карантина для борьбы с распространением коронавируса.