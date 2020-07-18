Трое пациентов с COVID-19 скончались в Палестине за сутки, выявлены 532 новых случая заражения, сообщила в субботу на брифинге министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.

«Трое пациентов скончались за минувшие сутки, выявлены 532 новых случая заражения COVID-19, общее число инфицированных составило 9587 человек. Из них 7759 человек болеют в настоящий момент», — заявила эль-Кела.

«Семнадцать пациентов находятся в реанимации, из них шесть больных нуждаются в искусственной вентиляции лёгких», — добавила она.

Число умерших с диагнозом «коронавирус» в Палестине достигло к сегодняшнему дню 58 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,6 миллиона случаев заражения, свыше 585 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.