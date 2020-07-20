Трое пациентов с COVID-19 скончались в Палестине за сутки, выявлены 468 новых случаев заражения, палестинское правительство решило ограничить передвижение, сообщила на брифинге министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.

«Трое пациентов скончались за минувшие сутки, выявлены 468 новых случаев заражения COVID-19, в том числе два новых случая в Газе, общее число инфицированных составило 10 520 человек. Палестинское правительство решило ограничить передвижение», — заявила эль-Кела.

«Сорок пациентов находятся в реанимации, из них трое больных нуждаются в искусственной вентиляции лёгких», — добавила она.

Число умерших с диагнозом «коронавирус» в Палестине достигло к сегодняшнему дню 65 человек.