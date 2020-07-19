Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Палестине превысило 10 тысяч, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.

«Четыре гражданина скончались, 465 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки на территории Палестины. Общее количество заражений составила 10 052 человека», — заявила эль-Кела.

По ее словам, 14 пациентов находятся в реанимации, в том числе четверо подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в Палестине скончались 62 человека с коронавирусом.

Ранее палестинское правительство приняло решение ограничить передвижение на Западном берегу и закрыть все заведения и магазины, кроме продуктовых и аптек, с 20.00 до 06.00.