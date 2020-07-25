Один человек скончался, выявлены 382 новых случая заражения коронавирусом в Палестине за минувшие сутки, сообщила в субботу на пресс конференции министр здравоохранения Май эль-Кела.

«Один гражданин скончался, выявлены 382 новых случая коронавирусной инфекции за сутки на палестинских территориях. При этом за последние сутки 626 пациентов полностью выздоровели», — заявила эль-Кела.

Министр подчеркнула, что общее количество инфицированных составило 12 794 человека.

«Пятнадцать пациентов госпитализированы в реанимации, в том числе трое пациентов находятся на искусственной вентиляции лёгких», — добавила она.

Министр здравоохранения сообщила, что количество заражений в районе Хеврона снижается. «Две недели назад мы регистрировали более 500 новых случаев в день, на сегодня зарегистрированы только 64 случая. Это бросает вызов вирусу и останавливает его распространение», — сказала министр.

На сегодняшний день число умерших с диагнозом COVID-19 на палестинских территориях составило 74 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.