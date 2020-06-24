Аннексия Израилем территорий на Западном берегу реки Иордан повлечет немедленные и ощутимые последствия, заявил глава МИД Палестины Рияд аль Малики.

«Господин председатель (Совета Безопасности ООН – ред.), члены Совета Безопасности, Израиль должен знать, что аннексия повлечет немедленные и ощутимые последствия», — сказал аль Малики на заседании СБ ООН.

Он также подчеркнул, что аннексия необратимым образом повлияет на отношения Израиля с Палестиной и регионом.

«Аннексия – частичная или полная, поэтапная или единовременная — является грубым нарушением устава ООН и не может быть реализована беспрепятственно», — заявил глава палестинского МИД.

В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках «сделки века». По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдет 1 июля, и намерений менять эту дату нет. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.

Израильские власти начали предпринимать конкретные шаги на пути к аннексии. Сменный премьер-министр Бени Ганц проинструктировал начальника генштаба ускорить подготовку армии в связи с распространением суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан.