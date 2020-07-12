Число случаев заражения коронавирусом в Палестине превысило семь тысяч, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.

«Три человека скончались и 349 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки на территории Палестины. Общее число зараженных составляет 7037. На данный момент — 5763 активных случаев заражения», — заявила эль-Кела.

«16 пациентов находятся в реанимации, в том числе 7 пациентов находятся на искусственной вентиляции лёгких», — добавила она.

Всего в Палестине скончались 39 пациентов с COVID-19.

Представитель правительства заявил в воскресенье в ходе пресс-конференции, что власти «приняли решение запретить с передвижение между провинциями на две недели, а также полностью закрыть провинции Хеврон, Вифлеем, Рамалла и Наблус на две недели».