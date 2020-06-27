Число случаев заражения COVID-19 в Палестине увеличилось на 258 за минувшие сутки и достигло 2053, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.

«258 новых случаев коронавируса выявлены за сутки, в том числе 191 в провинции Хеврон. Общее число инфицированных составило 2053», — заявила эль-Кела.

В больнице города Хеврон в субботу от коронавируса скончался 70-летний палестинец, сообщила министр здравоохранения. В общей сложности на палестинских территориях зафиксировано пять случаев смерти людей с диагнозом «коронавирус».