Сорок три новых случая заражения коронавирусом зафиксированы за сутки в Палестине, общее число заражений превысило одну тысячу, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.

«Сорок три новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в окрестностях городов Хеврон и Наблус. Общее количество заражений составляет 1022», — заявила эль-Кела на пресс-конференции.

Ранее премьер-министр Палестины Мохаммед Штайе объявил, что правительство приняло строгие меры в отношении борьбы с коронавирусом, в том числе было решено закрыть доступ в города Хеврон и Наблус. Штайе также объявил о запрете на все массовые собрания в Палестине, в том числе свадьбы и поминки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллионов случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.