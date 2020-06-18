Комитет по судебным делам палаты представителей конгресса США утвердил законопроект демократов о реформе полиции, говорится в пресс-релизе комитета.

В заявлении отмечается, что комитет утвердил 24 голосами против 14 данный законопроект, предложенный представителями демократов на прошлой неделе.

Сообщается, что законопроект демократов о реформе полиции предлагает, в частности, запрет на удушающие приемы, ограничение иммунитета офицеров полиции от судебного преследования и создание национальной базы данных о неправомерных действиях полиции.

Отмечается, что голосование по данному законопроекту в палате представителей состоится на следующей неделе.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп подписал указ, нацеленный на улучшение взаимодействия между офицерами полиции и обществом. В частности, указ оговаривает, что полицейские не должны прибегать к удушающим приемам, кроме случаев, когда существует угроза их жизни, а также предусматривает создание единой базы данных дисциплинарных нарушений полицейскими. Трамп также сообщил, что его администрация изучает возможность принятия на вооружения полицейскими менее смертоносного оружия.

По городам США прокатилась волна протестов с требованиями реформирования полиции и решения расовых проблем после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого была снята на видео прохожими, после того как полицейские коленом придавили его шею к земле. На видео мужчина несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Аналогичные инциденты происходили и ранее.