Полиция Пакистана задержала в Карачи шесть террористов из националистической группировки из Белуджистана, правоохранители считают их причастными к атаке на фондовую биржу в июне, сообщает издание Express Tribune.

В результате нападения террористов на пакистанскую фондовую биржу в конце июня погибли девять человек, в том числе один полицейский и четыре охранника биржи. Все четверо террористов были ликвидированы. О причастности к нападению заявила запрещенная в Пакистане «Армия освобождения Белуджистана». Позднее премьер-министр Пакистана Имран Хан обвинил Индию в причастности к нападению.

«Мы арестовали шесть террористов из националистической группировки из Белуджистана, Белудж Рааджи Ааджой Сангар (BRAS)», — заявил старший суперинтендант полиции округа Запад Карачи Фида Хуссейн Джанвари на пресс-конференции в субботу вечером.

Представляя арестованных подозреваемых, Джанвари заявил, что их целью были ключевые объекты в мегаполисе, а у самих террористов изъята взрывчатка и оружие.

«BRAS ведет свою деятельность из Афганистана и также участвует в нападениях на силы безопасности в Белуджистане», — сказал он.

По данным полиции, эта группа была одной из тех, кто стоял за нападением на пакистанскую фондовую биржу в Карачи 29 июня.