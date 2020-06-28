Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Пакистане увеличилось за сутки на 4072 и достигло 202 955, сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в стране увеличилось за сутки на 83 и достигло 4118, всего выздоровели более 92 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.