Четверо пакистанских военных погибли при столкновении с боевиками в ходе антитеррористической операции в округе Северный Вазиристан на границе с Афганистаном, были ликвидированы четыре террориста, сообщает пакистанская межведомственная служба по связям с общественностью (ISPR).

В заявлении службы отмечается, что военные утром в воскресенье проводили операцию по «зачистке» укрытия террористов. Боевики открыли огонь, когда военные подошли к их логову и оцепили его. В результате «службы безопасности убили всех обнаруженных террористов».

«В ходе перестрелки четыре солдата приняли мученическую смерть. Позднее район был зачищен», — говорится в заявлении.

Отмечается, что во время столкновения службы безопасности ликвидировали четырех террористов.