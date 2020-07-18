По меньшей мере три человека погибли, 19 пострадали при обрушении ремонтировавшегося здания в Пакистане, сообщает телеканал Geo News.

Ранее сообщалось, что трехэтажное здание, где располагался зал свадебных церемоний, находящееся на ремонте, обрушилось в пятницу в районе Мирпур пакистанской территории Азад Кашмир. Более 50 человек оставались под завалами, десять человек удалось спасти.

По последним данным, из-под завалов удалось вытащить 19 пострадавших. Три человека погибли, среди них владелец здания и его сын.

Согласно телеканалу, в субботу спасательная операция была возобновлена.