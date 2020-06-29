Полиция Пакистана ликвидировала всех напавших на здание фондовой биржи террористов, сообщил телеканалу Geo News генеральный инспектор Карачи Муштак Ахмед Махар.

Ранее сообщалось, что четыре террориста напали на здание биржи, взорвав гранату у главного входа биржи и начав беспорядочную стрельбу. Полиция сообщала о ликвидации трех террористов, один укрылся в здании биржи.

Pakistan stock exchange in #karachi under attack. Casualties yet to be confirm, ops underway! pic.twitter.com/l5Y7cE4GW6 — Sanam wani (@AryanOfHimalaya) June 29, 2020

По данным Махара, прибывшие к зданию дополнительные силы полиции и рейнджеров ликвидировали последнего из нападавших, сейчас проводится проверка здания. Махар отметил, что нападавшие были одеты в одежду, которую обычно носят сотрудники полиции в свободное от службы время.

Согласно последним данным, в результате нападения погибли два человека, трое, в том числе офицер полиции и охранник здания биржи, получили ранения и доставлены в больницы.

Как сообщил директор пакистанской фондовой биржи Абид Али Хабиб, нападавшие приехали на автомобиле на парковку рядом с биржей и открыли огонь, что вызвало панику у сотрудников биржи.