Россияне при подготовке праздничного новогоднего стола отказываются от соленьев и майонеза и закупают к торжеству сыр, диетические соусы и мед. Об этом говорится в исследовании лаборатории клиентского опыта интернет-площадки Ozon, которое имеется в распоряжении ТАСС.

«Новогодний стол — пожалуй, одна из самых крепких традиций в России, которая объединяет семьи по всей стране. Однако с распространением здорового образа жизни россияне начинают экспериментировать с привычными рецептами, меняя ингредиенты на более полезные, а также добавляют на стол не совсем традиционные продукты», — говорится в исследовании.

Новогодняя корзина

Так, Ozon отмечает, что "здоровый образ жизни становится типичным для многих россиян, что отражается и на любых новогодних блюдах — продажи майонеза в этом декабре упали на 60%, при этом греческий йогурт покупают в два раза чаще — этот продукт является популярным заменителем майонеза", — добавляют аналитики.

«Продажи селедки и соленых огурцов с 15 до 25 декабря упали на 7% относительно прошлого года, а сыров выросли на 180%, причем чаще всего покупают моцареллу, камамбер и пармезан. В каждый третий заказ с сырами клиенты добавляют джемы и мед — видимо, на столах в Новый год появится сырная тарелка», — полагают аналитики.

При этом, несмотря на рост продаж минеральной воды на интернет-площадке в пять раз, "от сладких напитков россияне не отказываются: продажи газировки выросли в 3,5 раза, а самые популярные — лимонады со вкусом имбиря и Тархун".

В целом с 15 по 25 декабря продажи продуктов питания и товаров повседневного спроса выросли на Ozon в два раза относительно среднегодового значения. "Продажи привычных продуктов для новогоднего стола с 15 по 25 декабря на Ozon также выросли: кукурузы — в 10 раз относительно того же периода в прошлом году, горошка — в 3,5 раза, ананаса — в 3 раза, а икры — в 1,2 раза", — говорится в исследовании.

Планируя посвятить время отдыху, а не походу по магазинам, россияне также запасаются товарами повседневного спроса: продажи детского питания выросли на 120% относительно того же периода в прошлом году, бытовой химии — на 95%, а корма для животных — на 70%.

Интернет-площадка отмечает, что покупка продуктов все чаще приводит россиян в интернет: если в декабре 2016 года стандартная корзина состояла из товаров 2-3 категорий — в основном, книг, электроники и одежды, то в декабре 2019 года уже из 5-6 категорий с продуктами питания и товарами повседневного спроса.

Ozon — один из крупнейших российских интернет-ретейлеров, чей ассортимент на конец ноября насчитывал 2,5 млн товарных наименований. Основными владельцами Ozon являются АФК «Система» и Baring Vostok. При этом АФК «Система» владеет 21,9% акций напрямую и контролирует еще 16,3% через венчурный фонд Sistema_VC («Системе» принадлежит 80%).

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