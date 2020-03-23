По данным СКР, Санникова скрыла от руководства факт поездки в Испанию и продолжала профессиональную деятельность вместо 2-х недельной самоизоляции. 17 марта женщине стало плохо и её госпитализировали. Врачи обнаружили у неё COVID-2019.

Примечательно, что через два дня после госпитализации Санниковой СМИ узнали о первом случае коронавируса в регионе, однако имя заболевшего не сообщалось. Позже стало известно, что речь идёт о главном инфекционисте Ставропольского края Ирине Санниковой.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своём Instagram назвал врача безотвественной и пообещал "спросить с неё", когда она выздоровеет. Сообщается, что Санникова признала свою вину.