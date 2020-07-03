Генеральный прокурор Франции начнет предварительное следствие в отношении экс-премьера страны Эдуара Филиппа и экс-министров здравоохранения Оливье Верана и Аньес Бюзен, сообщает телеканал BFMTV.

«После пандемии COVID-19 во Франции было подано 90 жалоб на премьер-министра и нескольких других министров предыдущего правительства», — сообщает телеканал.

Из этих 90 жалоб девять были переданы генеральному прокурору — по ним будет начато судебное расследование.

Как сообщается, жалобы были переданы в связи с действиями властей в рамках борьбы с пандемией.

Ранее в четверг президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку Филиппа с поста главы французского кабмина. На его место пришел Жан Кастекс.